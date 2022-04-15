Yunanistan’da ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’ kampanyası başladı

Yunanistan'da birçok yabancı dernek ve kuruluş bir araya gelerek 'Türkiye'ye F-16 satmayın' kampanyası başlattı. Kampanyada Türkiye hakkında sert ifadeler kullanılırken, ABD'li senatörlere çağrıda bulunuldu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta, ABD Kongresi’ne Türkiye'ye F-16 tipi savaş uçağı satışının ABD çıkarlarına hizmet edeceğini belirten bir tavsiye mektubu göndererek, “F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasının ardından, Yunanistan’dan çok tartışılacak bir adım geldi. Yunanistan’da, ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’ kampanyası başlatıldı. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre, kampanya, ABD senatörlerini ve hatta vatandaşlarını Türkiye’nin talebine karşı çıkmalarını istemeleri için dilekçe vermeye çağırdı.

Yunanistan’da başlatılan kampanya tarafından yayımlanan yazıda, “Türkiye, Rus hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle bu tür alımlardan zaten men edilmiş güvenilmez bir müttefiktir. Türkiye’nin ABD ve uluslararası yasalara uygunluğunu gösterene kadar F-16’ları veya yükseltme kitlerini satın alamayacağından emin olmamız gerekiyor.”

‘TÜRKİYE BÖYLE ÖDÜLLENDİRİLMEMELİ’

“Türkiye, NATO’nun çıkarlarına doğrudan aykırı olarak bir Rus füze savunma sistemi satın almakla kalmadı, aynı zamanda Yunanistan’ın hava sahasına ve topraklarına yönelik sürekli tehditlerine devam ediyor. Kısacası Türkiye’nin bölgedeki tavrı böyle bir satışla ödüllendirilmemeli. F-16’ların veya yükseltme kitlerinin Türkiye’ye satışı tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Kampanyaya Ermeni kuruluşları, Yunanistan-Amerikan birlikleri, Hindu Vakfı, Orta Doğu forumu ve bazı Hıristiyan dernekler de destek verdi.

Hatta kampanya o kadar abartıldı ki senatörlere izlemeleri gereken bir kılavuz sunan internet siteleri dahil kuruldu.

ÇAVUŞOĞLU SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Yunanistan’ın resmi makamlarından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Daha önce Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili müzakerelerin devam ettiğini, ABD'nin adımının olumlu olduğunu ve Mayıs ayında Washington'u ziyaret edeceğini belirterek, “F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde seyrediyor. ABD hala Rusya'dan alınan S-400'ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var.” ifadelerinde bulunmuştu.

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