Yunanistan’dan zengin Rusları üzecek karar

Yabancı yatırımcıya oturma ve çalışma izni veren Yunanistan, Rus vatandaşlarına engel getirdi.

Sozcu.com.tr

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250 bin euroluk yatırım yapanlara yenilenebilir 5 yıllık oturma izni veren Yunanistan, Ukrayna’ya savaş açan Rusya’ya karşı sert bir önlem aldı.

Kamuoyunda “altın vize” olarak da bilinen ve dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcıları cezbeden bu uygulamaya artık Rus vatandaşlarının başvuramayacağı duyuruldu. Yunanistan’ın Göç Bakanlığı, “Yeni başvurular ikinci bir emre kadar kabul edilmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Bu programa daha önce başvuranların ve vize sahibi olanların bu kısıtlamadan etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı.7

Göçten sorumlu bakan Notis Mitarachi, 2013’te başlayan program kapsamında yaklaşık 2500 Rus vatandaşına oturma izni verildiğini duyurdu. Mitarachi bu program aracılığıyla 3 milyar eurodan fazla yatırım elde ettiklerini de dile getirdi.

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