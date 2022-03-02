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Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

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Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için resmen başvuruda bulunmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Zelesnkiy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Güvenilir dostum Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile sürekli iletişim halindeyim. Savaş alanındaki mevcut durumu ve diplomatik çabaları görüştük. Ukrayna’nın AB üyeliğine ilişkin olumlu sinyalleri bekliyoruz” dedi. (İHA)

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