Zelenskiy: Rusya’nın amacı gıda krizi çıkarmak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 42'inci gününde İrlanda Parlamentosu'na seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Rusya'nın bir gıda krizine yol açmak istediğini çünkü açlığı 'silah' olarak kullandığını söyledi. Dışişleri Bakanı Kubela da Rusya'ya 'ambargo uygulayın' çağrısı yaptı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 42’inci gününde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çarşamba günü İrlanda parlamentosuna hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Zelesnkiy, konuşmasında, Batılı ülkelerin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunda herhangi bir kararsızlığa tahammül edemeyeceğini söyledi.

Bazı siyasi ve iş liderlerinin savaş suçlarını finansal kayıplar kadar ‘korkunç’ görmediğini vurgulayan Zelenskiy, AB’ye de ‘daha ağır yaptırımlar’ için çağrı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın başından bu yana en az 167 çocuğun öldürüldüğünü açıklarken, 10 milyondan fazla Ukraynalı’nın da yerlerinden edildiğini vurguladı.

GIDA KRİZİNİ KIŞKIRTMAKLA SUÇLADILAR

Zelesnkiy, Moskova’yı açlığı bir “silah” olarak kullanarak kasten bir gıda krizini kışkırtmakla suçladı.

İrlanda’nın AB üyeliği ile ilgili parlamento tarafından düzenlenen ortak bir oturumda konuşan Zelenskiy, “Yaptırımlarla ilgili yeni söylemler duyduğumuzda… Rus birliklerinin yaptığı onca şeyden sonra herhangi bir kararsızlığa tahammül edemiyorum. Ortaklar daha katı yaptırımlar uygulamalıdır.” dedi.

Bir tercüman aracılığıyla konuşan Zelenskiy, bir yakıt deposu da dahil olmak üzere Ukrayna sivil altyapısının bir gecede Rus füzeleri tarafından vurulduğunu söyledi.

‘AMBARGO UYGULAYIN’

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rusya’ya Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle planlanan yeni Avrupa Birliği yaptırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak Putin’i “durdurmak için” Rus doğalgazı ve petrolüne ambargo uygulanması gerektiğini söyledi.

Kuleba Twitter’dan yaptığı açıklamada, “5’inci AB yaptırım paketinin güçlendirilmesini takdir ediyorum. Ancak Putin’i durdurmak için bir gaz/petrol ambargosu ve tüm Rus bankalarının SWIFT’inin kaldırılması gerekecek. Zor zamanlar zor kararlar gerektiriyor.” ifadelerinde bulundu.

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