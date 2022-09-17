Zelenskiy, Türkiye’ye çağrıda bulundu

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Rusya ile savaşın içinde olan Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeydoğusunda savaş suçu işlediğini söyleyen Zelenskiy, savaşın gidişatının diğer ülkelerden gelecek silahların temin hızına göre değişeceğini söyledi.

Zelenskiy, “Şu an itibariyle Harkiv’in kuzeydoğusunda 450 insan ölü olarak bulundu. Fakat diğer farklı bölgelerde de bu tür toplu mezarlar var. İnsanlara işkence edilmiş ve bütün aileler yok olmuş” dedi.

Sarayında röportaj veren Zelenskiy, “Biz Türkiye’den daha çok yardım istiyoruz, biz Güney Kore’den daha fazla yardım istiyoruz. Biz Arap dünyasından daha çok destek istiyoruz. Asya’dan yardım bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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