Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Yeni Rus birlikleri yolda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, savaştaki son durum ve Ruslar tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı hakkında açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 17’nci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimr Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da ‘son yılların en büyük kaybı’nı yaşadığını belirtirken, Ukrayna’ya yeni birlikler gönderdiğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna’nın Cuma günü Rus güçleri tarafından kaçırıldığını söylediği Melitopol belediye başkanını serbest bırakması için Rusya’ya baskı yapması konusunda görüştüğünü söyledi.

Ukrayna bu sabah Rusların kontrol altına aldığı Melitopol'ün Belediye Başkanı'nın kaçırıldığını duyurdu ve bu olayın uluslararası hukuku ihlal etmek olduğunu açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Melitopol Belediye Başkanı'nın kaçırılması, Cenevre Sözleşmeleri ve savaş sırasında sivil rehin alınmasını yasaklayan ek protokol uyarınca savaş suçu olarak nitelendirilmektedir” denildi.

Bugün de televizyonda yayınlanan bir konuşmada Zelenskiy, ‘insani koridorların’ başarısızlığından dolayı Moskova’yı sorumlu tuttuktan sonra, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol’dan tahliyelerin devam etmesine izin vermek için ateşkesi sürdürmeye çağırdı.

İlginizi Çekebilir Zelenskiy Rus annelere seslendi: Oğlunuzu savaşa göndermeyin

İlginizi Çekebilir Moldovalılar Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmaktan korkuyor

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Rus tankları Kiev'e ilerliyor: Siren sesleriyle güne başladılar