Zelenskiy’den Rus yedek askerlere çağrı: Putin’in ordusuna sabotaj düzenleyin

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşta yer alacak Rus yedek askerlere seslenerek “Rusya’nın her faaliyetini sabote edin, Rus operasyonlarını engelleyin, bize işgalcilerle ilgili önemli bilgiler verin” dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kısmi seferberlik kararı kapsamında Ukrayna'da savaşacak Rus askerlere kendi birliklerine sabotaj düzenleme çağrısı yaptı.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşta yer alacak Rus yedek askerlere seslenerek “Askere alınmaktan kaçmaya çalışın. Ama Rus ordusuna alınırsanız onların her faaliyetini sabote edin, Rus operasyonlarını engelleyin, bize işgalcilerle ilgili önemli bilgiler verin” dedi. Rus askerlere orduya içerden zarar verecek sabotaj eylemleri düzenleme çağrısında bulunan Ukrayna lideri “Bunu yapamıyorsanız görevi bırakıp kaçın” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'da Rus işgali altında olan bölgelerde yaşayan Ukraynalılardan da Rusya'ya karşı direnmelerini ve kendilerine bilgi aktarmalarını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi Rusya'da paniğe yol açarken askere çağrılmaktan endişe eden çok sayıda Rus yurt dışına çıkmaya başlamıştı. İstanbul dahil birçok yere bilet fiyatları da fırlamıştı.

Bu arada Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için dün başlayan referandumlar devam ediyor.

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