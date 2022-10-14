1.5 milyar lira okul müdürlerinin kasasında hâlâ bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sene ilk defa okullara gönderilen 4.5 milyarlık bütçenin 1.5 milyar lirasına okul yöneticilerinin dokunmadığını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim yılının ilk 4 haftasını ve yürütülen projeleri değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürü ile bir araya geldi.

Başkent Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda Bakan Özer, “Temel eğitimde en dezavantajlı 10 bin okulu çok güçlü hale getirdiklerini ileri sürdü.

Özer, Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok daha güvenli, çok daha huzurlu ortamlarda. İnşallah, 2023 yılında da ‘Ortaöğretimde 10 Bin Okul’ projesini yapacağız. Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak. Her okul mümkün olduğu kadar aynı imkanlara, aynı alt yapıya, aynı bilişim teknolojilerine, aynı laboratuvarlara, aynı kütüphanelere, aynı içeriklere sahip olacak. İstediğimiz şey, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

‘1,5 MİLYAR LİRA BEKLİYOR’

Bakan Özer, bakanlık olarak eğitime erişimi artırmak için çok sayıda sosyal projeyi hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de 140 milyon yardımcı kaynağı ücretsiz olarak öğrencilere dağıtmak olduğunu kaydetti. Okulları her yönüyle güçlendirmek için ilk kez tüm okullara bütçe gönderdiklerini hatırlatan Özer, “Okullar, ‘temizlik malzemesini, kırtasiye malzemesini, küçük onarımlarını, laboratuvarlarını, donatımlarını kendileri giderebilsinler’ diye gönderdiğimiz miktar, 4,5 milyar. Şu ana kadar 3 milyar lirası kullanıldı. 1,5 milyar lira okul yöneticilerinin kullanımı için hazır” değerlendirmesinde bulundu.

Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine verilen öneme değinerek, “2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim süresi, 44 saatti. 2021 yılını 92 saatle kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz, öğretmen başına 120 saatlik bir eğitim hizmeti sağlayabilmekti. Şu anda gelinen nokta itibarıyla 192 saate eriştik” dedi. (DHA)