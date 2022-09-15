8 üniversitenin rektörü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz üniversiteye yeni rektör atadı. Dokuz üniversitenin mevcut rektörleri ise yine Erdoğan kararıyla görevlerine devam edecek.

Sozcu.com.tr

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17 üniversitenin rektörleriyle ilgili atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekiz üniversiteye yeni rektör atadı. Dokuz üniversitenin daha önce yine Erdoğan tarafından atanan rektörleri ise görevlerine devam edecek.

YENİ ATANAN REKTÖRLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar

Prof. Dr. Turhan Kaçar Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. Abdurrahim Alkış

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli

Prof. Dr. Recep Bentli Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Osman Nuri Çelik

Prof. Dr. Osman Nuri Çelik Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Prof. Dr. Alptekin Yasım

Prof. Dr. Alptekin Yasım Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Prof. Dr. Yılmaz Çatal Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan

Prof. Dr. Adnan Özcan Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Fatih Altun

AYNI GÖREVE TEKRAR ATANAN REKTÖRLER

Tarsus Üniversitesi: Prof. Dr. Orhan Aydın

Prof. Dr. Orhan Aydın Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu

Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu Samsun Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmut Aydın

Prof. Dr. Mahmut Aydın Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık KTO Karatay Üniversitesi: Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç

Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Ersan Aslan

Prof. Dr. Ersan Aslan Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Tekin

Prof. Dr. Yusuf Tekin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Prof. Dr. Nurullah Okumuş

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