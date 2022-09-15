8 üniversitenin rektörü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz üniversiteye yeni rektör atadı. Dokuz üniversitenin mevcut rektörleri ise yine Erdoğan kararıyla görevlerine devam edecek.
17 üniversitenin rektörleriyle ilgili atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekiz üniversiteye yeni rektör atadı. Dokuz üniversitenin daha önce yine Erdoğan tarafından atanan rektörleri ise görevlerine devam edecek.
YENİ ATANAN REKTÖRLER
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar
- Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. Abdurrahim Alkış
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli
- Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Osman Nuri Çelik
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Prof. Dr. Alptekin Yasım
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal
- Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan
- Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Fatih Altun
AYNI GÖREVE TEKRAR ATANAN REKTÖRLER
- Tarsus Üniversitesi: Prof. Dr. Orhan Aydın
- Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu
- Samsun Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmut Aydın
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
- KTO Karatay Üniversitesi: Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç
- Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Ersan Aslan
- Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Tekin
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Prof. Dr. Nurullah Okumuş