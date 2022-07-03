20 bin öğretmen ataması kontenjanları açıklandı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen ataması kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması kılavuz ve kontenjanlarını yayınladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını atamaların 1 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak. Öğretmen ataması başvurusu 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklanacak.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak.