AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Açık öğretim lise sınavı online mı olacak?

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı tarihleri belirlendi. AÖL 2. dönem sınavı Mart ayında yapılacak. AÖL sınavları online (çevrim içi) olarak yapılacak.

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihleri belirlendi. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, Mart ayında yapılacak sınavın giriş belgesini önümüzdeki haftalarda aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları mart ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihleri ise henüz netleştirilmedi.

AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacak.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlık tarafından belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)