AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Örgün eğitimi yarıda kalan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lise programı ile diplomasına kavuşabiliyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınavların ardından AÖL sınav sonuçları beklenmeye başlandı. AÖL sınav sonuçları için tarih belli değil ancak geçmiş sınav açıklama tarihleri göz önüne alınınca bu hafta açıklanması bekleniyor.

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Okula gitmeye fırsatı olmayanlar için uzaktan eğitim sağlayan Açık Öğretim Lisesi sınavlar tamamlandı, öğrenciler sonuçlar için beklemeye başladı. MEB, AÖL sınavına katılanlar için sınav sonuç tarihi vermedi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 20 Aralık'ta erişime açılmıştı.

Geçmiş tarihler baz alındığında AÖL sınav sonuçları Cuma bu hafta açıklanma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL KAÇ YILDA BİTER, KAÇ DÖNEM SÜRÜYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere açık öğretim okullarına ilişkin bir yazı gönderildi. Yazıya göre Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek. 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı 5 dönem olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, “18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkân sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek” dedi.

18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarında bir sonraki aşamaya geçişlerindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını belirten Bakan Özer, “Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.