Bakan Özer’den öğretmen ve yöneticilere çağrı

"Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"nın hazırlanarak görüş ve önerilere açılmasını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmen, yönetici ve eğitim paydaşlarının görüşlerini kendileriyle samimi bir şekilde paylaşmalarını istedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın resmî internet sitesi “meb.gov.tr” adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin hazırladıkları “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını duyurdu.

Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Resmi Gazete’nin 14 Şubat 2022 tarihli sayısında yayımlanması ve kanuna dayanarak hazırlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” taslağına ilişkin Anadolu Ajansına açıklama yaptı.

Kanun’un 1960’lı yıllardan, 7. Millî Eğitim Şurası’ndan itibaren, öğretmenlerin ve eğitim camiasının 60 yıllık, en büyük özlemi olduğunu ifade eden Özer, “Dün gece itibarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve böylece 60 yıllık özlem de sona ermiş oldu” ifadelerini kullandı.

“OECD ÜLKELERİ ARASINA DA GİRMİŞ OLDU”

Kanun’un çıkmasıyla artık Türkiye’nin eğitimde son 20 yılda gelmiş olduğu noktayı öğretmenlere has bir kanunla da taçlandırmış olduğunu ifade eden Bakan Özer, “Bu gelişme, Türkiye’de eğitim tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır, çok önemli bir tarihî adımdır. Böylece Türkiye, öğretmenlerine yönelik özel kanunu olan OECD ülkeleri arasına da girmiş oldu.

Bu, hükümetimizin öğretmenlere vermiş olduğu değerin çok önemli bir göstergesidir ve bu Kanun’un diğer meslek gruplarına göre önce çıkmış olması da hakikaten üzerinde durulmayı hak eden çok önemli bir adımdır. Ben Kanun’un tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Sadece bu süreçteki desteklerinden dolayı değil eğitimle ilgili her türlü desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza hem şahsım, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Özer, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a ve sürece destek veren tüm milletvekillerine, kanuna yapıcı eleştiri getiren tüm paydaşlara da şükranlarını sundu.

Yönetmelik taslağı öğretmenlerin ve eğitim camiasının görüşünü almak üzere askıya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yönetmelik sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şu bilgileri paylaştı:

*Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi ‘meb.gov.tr’ adresinden hazırlamış olduğumuz yönetmelik taslağını tüm kamuoyu ile paylaştık. Yönetmelik, ağırlıklı olarak adaylık kaldırma sınavı yerine aday öğretmenlerin gelişim destekli süreçleri, uzman öğretmenlikle ilgili düzenlenecek eğitimlerin kapsamı ve başöğretmenlikle ilgili süreçlerin nasıl olacağı gibi kanunda detaya ihtiyacı olan süreçleri tanımlayan çerçeve bir yönetmelik olacak ve ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr adresinden de tüm paydaşlarımızın bu yönetmeliğin mevcut durumuna ilişkin görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardık.

*Buradan benim istirhamım, tüm öğretmenlerimizin, tüm yöneticilerimizin, tüm eğitim paydaşlarının görüşlerini samimi bir şekilde bu adres üzerinden göndermeleri. Yönetmelik taslağına görüş süresini 1 ay tutacağız ve 15 Mart’a kadar paydaşlarımız bu yönetmelikle ilgili görüşlerini Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaşabilecekler.

*Bu süreç içerisinde diğer eğitim paydaşları ile ilgili görüş alma süreçleri de aktif olarak devam edecek. 15 Mart’a kadar gelen tüm görüşleri değerlendirerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz ve Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndermiş olacağız. İnşallah bu yönetmeliği de hızlı bir şekilde yayımlayıp bu süreçleri başlatacağız.

“HAKLARI BUGÜNDEN İTİBAREN VERİLMEYE BAŞLANIYOR”

Bakan Özer, Kanun’un geçici maddesinde “Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanun’un sağladığı haklardan yararlanır.” hükmünün yer almasına ilişkin soru üzerine, “Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun’da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun’un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar” yanıtını verdi.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE BAŞVURABİLECEK

Bakan Özer, yönetmelik taslağında meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik, uzmanlıkta 10 yılını dolduranlara da 240 saatlik bir kurs verilmesi ve böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti:

*Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerine bizim resmî okullardaki öğretmenlerimiz değil, diğer özel öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlerimiz de katılabilir, gerekli eğitimlerden sonra sertifika alabilirler.

*Bu eğitimleri, öğretmenlerimizi desteklemek üzere düzenliyoruz, bu sebeple bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Sınavlar da uzman öğretmenlikteki minimum 180 saat, başöğretmenlikteki minimum 240 saatlik eğitimin içeriğinden olacak.

*Dolayısıyla sınavla ilgili kaygılanacak bir durum da söz konusu değil. Zaten yüksek lisansını yapmış ve 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, uzman öğretmenlikle ilgili yapılacak olan sınavdan muaf olacaklar, diğer taraftan doktorasını yapmış olan öğretmenlerimiz de uzman öğretmenler için yapılacak sınavdan muaf olmuş olacaklar.

*15 Mart’a kadar öğretmen ve paydaşlarımızdan görüş alıp son şeklini verdikten sonra yönetmeliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşacağız ve süreci başlatacağız. İHA