BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM başvurusu başladı mı?

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'in sınav tarihi belli oldu. BİLSEM sınavı 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. 19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismi olan BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlıyor. 2022 yılında gerçekleştirilecek BİLSEM sınavının tarihi de MEB tarafından belirlendi. İşte, MEB BİLSEM sınav takvimi…

BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

BİLSEM KILAVUZU

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.