Boğaziçi Üniversitesi’nde görevden alma

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Yerine, Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal getirildi.

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2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021’de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021’de Malkoç’u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç'un Genel Sekreter olarak atanmasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış, 12. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bugün Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Malkoç'un “görülen lüzum üzerine” görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.