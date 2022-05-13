DGS başvurusu başladı! DGS başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS sınavına başvurular bugün itibariyle başladı. DGS başvuru ücreti 190 lira olarak belirlendi. DGS başvuruları 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak, başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

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Her yıl yüzbinlerce adayın katıldığı, önlisans bölümlerden, fakülteye geçme olanağı sağlayan DGS başvurusu 10 gün boyunca sürecek. DGS başvurusu tamamlanan adalar 3 Temmuz 2022 tarihinden gerçekleştirilecek sınava katılacak.

DGS BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS)

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2022

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 13 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin sitesinden yayınlandı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 13 Mayıs – 23Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 2022 yılı için 190 lira olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 150 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.