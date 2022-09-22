Engelli öğrenciler için Milli Eğitim’den garip öneri: Şoför kucağında götürsün

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Anadolu Lisesi sınavlarını kazanan 14 yaşındaki tekerlekli sandalyeli Bedirhan Atan ve Melek Yobaş, servis araçlarının asansörlü olmaması nedeniyle okula gidemiyor. Yardım talepleri karşılıksız kalan ailelere İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı'ndan ise "Servis şoförü kucağında götürsün" önerisi geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan ve belden aşağısı felç olması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan 14 yaşındaki Bedirhan Atan ile Melek Yobaş 7 kilometre uzaklıktaki Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazandı.

SEVİNÇLERİ YARIM KALDI

Sınavlarda gösterdikleri üstün başarı ile öğretmenlerinin takdirini kazanan Atan ve Yobaş okulların açıldığı günden bu yana servis araçlarının asansörü olmaması nedeniyle kazandıkları liseye gidemedi.

Bugün annesi Sevim Yobaş ile birlikte açıklama yapan Melek Yobaş “Anadolu Lisesini sınavla kazandık, ancak on gündür okula gidemiyoruz. Akülü tekerlekli sandalyemizi alacak servis aracı yokmuş. Kaymakamlık, belediye CİMER dahil müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Bedirhan ile birlikte sokakta bizi alacak aracın gelmesini bekliyoruz, sevincimiz yarım kaldı” diye konuştu.

Anne Yobaş ise “Biz devletten yardım istiyoruz, çocuklarımız sokakta kalmasın, eğitim öğretimlerinden uzaklaşmasınlar. Çaresiz kaldık” dedi.

“KAZANDIĞIM OKULA BİR GÜN BİLE GİDEMEDİM”

Ortaokul evlerine yakın olması nedeniyle akülü tekerlekli sandalye ile gidebildiğini belirten Bedirhan Atan ise “Ben doğuştan engelliyim, belden aşağım tutmuyor. Ama okuyup iyi bir yerlere gelmek ve ülkeme faydalı olmak istiyorum. Kazandığım Anadolu Lisesi'ne okul başladığından beri bir kez dahi gidemedim, okula gideceğim, gidebileceğim günü bekliyorum” diye konuştu.

“İKİ ÇOCUĞUMUZUN OKULA GİDEMEDİĞİNİ TÜRKİYE DUYSUN”

Ailelerin ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle esnafın ve Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şubesi'nin desteği ile okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerini temin ettiklerini belirten emekli öğretmen Emel Yeşilkaya ise “Çocuklarımızı daha önceki yıllardan tanıyorum, çok çalışkan ve zeki öğrenciler. Bu çocuklar ülkemizin geleceği. Bu sorunu aşmak için 9 Eylül’den buyana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Bodrum Sağlık Vakfı, Cimer, başvurmadığımız yer kalmadı. Kimse sorunu çözmek için gayret göstermiyor, okullar açıldı çocuklar on gündür okula gidemiyor” dedi.

MİLLİ EĞİTİM’DEN GARİP ÖNERİ

Yeşilkaya açıklamasının devamında çözüm bulunamadığı gibi çözüm için garip öneriler sunulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Tüm bunlar yetmezmiş gibi yardım istediğimiz İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı çocukları servis şoförü evden alsın okula kucağında götürsün, kucağında okuldan alsın eve getirsin gibi garip bir öneride bulundu.

Servis şoförü bunu yapmak zorunda mı? Bu çocuklar 60 kilogram. Ayrıca servis şoförü her gün evinden alıp okula kucağında mı götürecek çocukları böyle bir düşünce olabilir mi?

Koskoca Bodrum'da çocukları okula getirip götürecek bir asansörlü, tekerlekli sandalyeye uygun servis aracı temin edemediler. Oysaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğinde bu konu zaten var.

Çaresiz kaldık. Bu çocuklar bir gün daha eğitimden uzak kalacak. Bu çağda kazandıkları okula dahi gidemeyen engelli bireylerimize sahip çıkmayacak mıyız” diye konuştu.