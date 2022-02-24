İlahiyatçı MÜSİAD başkanını yaşlı bakım programı hocası yaptılar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl ilan edilen kadro ilanlarının alınacak kişilerin belli oluğu iddiasıyla iptalinin ardından yeniden açılan ’Adrese Teslim İlan’ ile kadroya alınacağı ileri sürülen 6 kişiden beşinin alımı yapıldı. Son alımda, İlahiyat Fakültesi mezunu olan MÜSİAD Üniversiteler Komite Başkanı Abdurrahman Ünalan da Yaşıl Bakım Programı’na hoca oldu.

Ahmet KAYA

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Skandal gelişmeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne alınacak 14 öğretim görevlisi için 26 Ağustos 2021'de bir ilan yayınlanmasıyla başladı.

Ancak, sosyal medya ve basına bu kadrolardan 6'sına alınacak kişilerin belli olduğu ileri sürülerek, bu kişilerin ad, soyad ve T.C. kimlik numaraları yayınlandı.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can bu iddiaları yalanladı ama ilan da 9 Eylül 2021'de iptal edildi.

İPTAL EDİLEN KADROLARA İKİNCİ İLAN

Ancak, üniversite yönetimi, 31Aralık 2021 tarihinde daha geniş bir öğretim elemanı alım ilanını Resmi Gazete'de yayınladı.

Bu ilanda ise, önceki ilanda yer alan kadrolar araya serpiştirildi. Söz konusu akademik personel alım ilanı incelendiğinde, alınmak istenen kişilere özel şartlar konulduğu, bu özellikleri taşıyan sadece birer kişinin olduğu ortaya çıktı.

Üniversite yönetiminin başvuru dönemini olumsuz kış şartları nedeniyle yolların kapalı olduğu bir döneme denk getirip, sadece şahsen ve posta yoluyla başvuruyu kabul etmesi, postadaki gecikmelerin ise dikkate alınmayacağı açıklamasıyla sadece Kahramanmaraş'ta bulunan ve kadroya alınmak istenen kişilerin başvurularına olanak sağlandığı iddiaları gündeme geldi.

BİR EKSİKLE AYNI KİŞİLER KAZANDI

Sütçü İmam Üniversitesi web sitesinde ilan edilen sınav sonuçlarına göre, alınmak istenen 6 kişiden asil olarak listede ismi bulunan 5'inin daha önce açıklanan ve basındaki haberler nedeniyle iptal edilen kadrolar için adı geçen kişiler olduğu, eski listedeki bir ismin ise yedek listede yer aldığı ortaya çıktı.

Üniversitenin teknoloji çağında şahsen ya da gecikme kabul edilmeme şartıyla postayla başvurusu istemesi de eleştirildi.

İLAHİYAT MEZUNU YAŞLI BAKIM HOCASI OLDU

YÖK'ün kişiye özel şartlarla kadro alımını yasaklamasına rağmen KSÜ tarafından yapılan 31 Ocak 2022'de yapılan son eleman alımında birçok kişiye “Adrese Teslim” kadro teslim edildiği ileri sürülürken, bunlara örnek olarak Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkan Yardımcısı ve KSÜ MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Ünalan gösterildi.

İlahiyat Fakültesi mezunu olan Ünalan, branşıyla hiçbir ilgisi olmayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı'na öğretim görevlisi olarak alındı.

Abdurrahman Ünalan'ın özel şart olarak konulan tezli yüksek lisans yapmış olma şartıyla kadroya alındığı belirtildi.

Ünalan'ın, tez konusunun ise yaşlı bakımıyla hiçbir ilgisi olmayan ‘çok kültürlülük ve insan haklarına ilişkin tutumların dindarlıkla ilgisi' olduğu belirtildi. Bu kadro alımına tepki gösteren akademisyenler, “Eğer hastaya psikolojik destek verecek kişilerin eğitimi için hoca alınacaksa bu alan psikoloji olmalı” dedi.

REKTÖR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNANLARI SUÇLADI

Adrese teslim kadro ilanlarıyla ilgili bir sendikanın yaptığı açıklamanın ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ilanı iptal etti ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı yolunda da bir açıklama yaptı.

Can, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ‘İlan edilen kadrolara müracaat edenlerin kimlik bilgilerinin alınarak basınla paylaşılmasının hukuki sonuçlarına buna sebep olanların katlanacaklarının bilinmesi gerekir” diyerek adrese teslim kadro iddialarını gündeme getirenleri suçladı.