KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi
Kamuda görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS önlisans sınavı 9 Ekim Pazar gerçekleştirilecek. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç tarihini iple çekiyor. KPSS sonuçları 3 Kasım tarihinde https://ais.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.
4 yıllık üniversite seviyesindeki adaylar, 9 Ekim tarihlerinde KPSS'ye katılacak. Memur olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de sınav maratonu iptal edilen sınavlar nedeniyle sınav tarihlerinde değişikler yapılmıştı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 3 Kasım’de açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2022 KPSS önlisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10’nun aynı gün içerisinde açıklanması