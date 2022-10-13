KYK faizleri silinecek, ikinci ertelemede endeksleme yapılacak

KYK borcu faizlerinin silinmesini içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi detayları belli oldu. KYK borçları için erteleme işlemi en fazla 3 yıl yapılacak. İlk defa yapılan ertelemelerde borçlar yine sabit kalacak. İkinci ve üçüncü ertelemede ise yıllık yüzde 10'u aşmayan bir endeksleme yapılacak.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde sunum yapan AKP Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, “Artık öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar ile sınırlandırılmaktadır. Böylece öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacaktır. Kredi borçları mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak ve eğer öğrenci iş bulamadıysa durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek” dedi.

KYK FAİZLERİ SİLİNİYOR, ENDEKSLEME GELİYOR

AKP Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, birçok alanda yasal değişiklik önerilerinin bulunduğunu belirterek, “Bu amaçla hazırladığımız teklifte muhtelif kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmakta ve 4 geçici madde düzenlemesi bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizin merakla beklediği öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili düzenleme bu teklifimizde yer alıyor.

Artık öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar ile sınırlandırılmaktadır. Böylece öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacaktır.

Kredi borçları mezun olduktan 2 yıl sonra ödemeye başlanacak. Eğer öğrenci iş bulamadıysa durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek. Erteleme işlemi en fazla 3 yıl yapılacak. İlk defa yapılan ertelemelerde borçlar yine sabit kalacak. 2’nci ve 3’üncü ertelemede ise yıllık yüzde 10’u aşmayan bir endeksleme yapılacak.

Borçlu öğrencilerimizin vatani görevini yaptığı süre içinde ise hiçbir endeks uygulanmayacak” diye konuştu.

3 MİLYON 388 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Ahmet Tan, bu düzenlemeden halen öğrenim kredisi alan 566 bin 226 öğrenci, öğrenim kredisinden borçlu 1 milyon 392 bin 629 kişi, katkı kredisinden borçlu 25 bin 886 kişi ve vergi dairelerine tahkim için intikal ettirilmiş olan alacaklardan borçlu 1 milyon 403 bin 392 kişinin yararlanacağını belirterek, “Tüm öğrencilerimize ve ailelerimize sağladığımız bu önemli imkan ile bundan böyle kredi borçları artmayacak ve düzenleme çerçevesinde mevcut borçlar içinde yer alan toplam 27 milyar lira endeks tutarı terkin edilmiş olacaktır” dedi. DHA