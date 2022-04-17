Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı

Mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye çerçevesindeki üretim kapasitesi artmaya devam ediyor. Meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamı, 2021 yılının ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon liraya yükseldi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye çerçevesindeki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Meslek liseleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin liraya yükseltti. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye çerçevesinde üretimden 1,5 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede 2022 yılı ocak, şubat ve mart aylarındaki gelirlerin toplamı, 2021 yılının ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

– Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz; eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu çerçevede attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye çerçevesinde meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. Bu çerçevede 2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti.

– 2022 yılında hedefimiz; 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. Bu yılın ilk üç ayının sonuçları bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılının ilk üç ayındaki gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.

2022 yılının ilk üç ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu bildiren Özer şunları söyledi: 2022 yılının ilk üç ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 34 milyon lira, İstanbul 30,5 milyon lira ve Gaziantep 24,4 milyon liralık gelir elde etti.

Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kemerburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti.