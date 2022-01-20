Haberler - Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘seçmeli ders’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Yayınlanma: 09:57 - 20 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘seçmeli ders’ açıklaması

MEB’den yapılan açıklamada “Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00’ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli din dersi için ödüllü yarışma İlginizi Çekebilir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli din dersi için ödüllü yarışma
Milli Eğitim Bakanlığı rüşvet Tekirdağ