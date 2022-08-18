Ön kayıt aldılar, aylarca bilgi vermediler, sonra da ‘okulu kapatıyoruz’ dediler

Eskişehir’de Mustafa Kemal Ortaokulu’na ön kayıt yaptıran 120 aile, kesin kayıt yaptırmaya gittiklerinde ‘okulunuz kapatılmıştır’ bilgisiyle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminin, ortaokulun kapanacağı bilgisini aylarca sakladığı ortaya çıkarken, mağdur aileler “Evlatlarımız ortada kaldı” diyerek tepki gösterdi.

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsü içindeki Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrencilerin kayıt başvuruları sonrası velileri şoke eden bir karar açıklandı.

Tam 4 ay önce okula ön kayıt yapmalarına izin verilen öğrenciler kesin kayıt işlemi için geldikleri okul yönetiminden ‘Okulumuz kapatılıyor, kendinize başka okul bulun' yanıtı ile karşılaştı.

AİLELER VALİDEN YARDIM İSTEDİ

Kayıt günü okullarının kapanacağı haberi ile karşılaşan veliler, “Madem kapatma kararı aldınız ön kayıt yaptıran öğrenci ailelerine neden haber vermediniz? Madem kapatacaktınız neden ön kayıt yaptınız? Hepimiz başka okullara başvuru şansımızı, burs imkanlarımızı kaybettik” diye tepki gösterdi.

Aileler Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşerek Mustafa Kemal Ortaokulu'nun kapatılmaması için yardım istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de, Mustafa Kemal Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul müdüründen bilgi aldı.

Çakırözer daha sonra bir grup veliyle birlikte yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Vali Erol Ayyıldız'a çağrıda bulunarak öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için devreye girmelerini istedi.

“ORTADA BÜYÜK HAK KAYBI VAR”

Nisan ayında ön kayıt yapılmasına rağmen, öğrencilerin kayıtlarının yapılmamasının büyük bir hak kaybı yarattığını söyleyen Çakırözer şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Ortaokulu'na 5. sınıfa 4 ay önce Nisan ayında evlatlarının ön kayıt işlemini yapan aileler dün kesin kayıt işlemi için geldikleri okullarında büyük bir şok, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 4 ay önce ön kayıtları toplayan okul yönetimi bugün ‘Okulunuz kapatılacak siz kendinize yeni okul bulun' diyor.

Daha vahimi ise bu ailelere 4 ay boyunca ne okul yönetimi, ne Milli Eğitim il, ilçe yönetimleri kimse hiçbir bilgi vermemiş. Evlatlarımız, aileleri günlerdir seslerini duyaracak makam arıyor. Vali Bey'e gittiler. Tek dertleri evlatlarına daha iyi gelecek sunmak.

Nisan ayında ön kayıtlar alınmış. Aileler ön kayıt yaptırmanın verdiği rahatlıkla başka okul aramamış. Bazı öğrenciler burs kazandığı halde özel okullara gitmemiş.

Büyük bir hak kaybı doğuyor. Böyle şey olur mu? Madem kapatacaktınız o zaman ailelere yılın başında söyleyecektiniz? Ailelerin kaçırdıkları imkanları şimdi geri getiremeyiz.”

“MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU İLE DERDİNİZ NE?”

Sunulan gerekçenin de inandırıcı olmadığını ifade eden Çakırözer, “Neymiş: ilkokul öğrencisi ile ortaokul öğrencisi aynı binada olmazmış. Peki madem öyle o zaman hem Eskişehir'de Soner Özübek, Emre Bolat ve 30 Ağustos ortaokullarında da aynı durum söz konusu. Ayrıca daha ilginci var: Yavuz Selim İlkokulu şu anda Tunalı İmam Hatip Lisesi ile aynı binada eğitim veriyor. Tüm bu okullar dururken neden Mustafa Kemal Ortaokulu kapatılıyor? Bunun izahını çıkıp birinin o okulda okuyan yaklaşık 500 evladımıza ailelerine yapması lazım. Bu kasıt neden? Mustafa Kemal Ortaokul ile derdiniz ne?” diye sordu.

İÇEM ÖĞRENCİLERİ DE MAĞDUR OLACAK

Türkiye'nin dört bir yanından işitme engelli çocukların eğitimi için ailelerin Eskişehir'e taşındığını da belirten Çakırözer, “Türkiye’nin bir çok ilinden işitme engelli çocuğu olan aileler Eskişehir’e geliyor. Niye? Burada Anadolu Üniversitesi bünyesinde işitme engelli öğrencilere eğitim vermek için kurulan İÇEM'de evlatlarını okutabilmek için. İÇEM'deki evlatlarımızdan önemli bölümü kaynaştırma eğitimini şimdi kapatılacak olan Mustafa Kemal Ortakokulu'nda alıyor. Onlar da bu durumda engeli evlatları için belki kilometrelerce uzakta başka bir okul bulmak zorunda kalmayacak mı? Yeni bir mağduriyet gündeme gelmeyecek mi?” dedi.

“BAKANLIK DERHAL DEVREYE GİRMELİ”

Ailelerin talebinin belli olduğunu ve yapılması gerekeni açıklayan Çakırözer şunları söyledi:

“Ön kayıt alındığı için ve bu öğrenciler birçok imkanı yitirdikleri için çok büyük hak kaybı var ortada. Bu yüzden okul bu yıl eğitime devam etmeli, bu süreçte de Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi burada ilkokul ve ortaokul nasıl bir arada yaşatılır, bunun yolunu bulmalı.

Ama şu anda ortada büyük sorun var. Herkes topu birbirine atıyor. Bu işin sorumlusu kimse çıkıp hem aileleri bilgilendirmeli hem de mağduriyetlere çözüm bulmalı.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e çağrıda bulunuyorum: Ülkemizin geleceği evlatlarımızın ve onların ailelerinin bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez.

Eskişehir'de yüzlerce öğrenciyi, ailelerini mağdur eden bu sorumsuzluğun sorumlusu artık Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Bakanlık derhal devreye girmeli, bu çocuklar okullarından, arkadaşlarından, kardeşlerinden koparılmamalıdır”

VELİLER: “KAYDIMIZ YAPILSIN, OKULUMUZ KAPATILMASIN!”

Öğrenci velileri ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Nisan ayında evlatlarımızın ön kaydını yaptırdık. Bize kimse okul kapanacak demedi. Oysa bu bilgilendirmeyi bize daha geçen Eylül ayında yapmaları gerekirdi. Biz de ona göre önlem alırdık.

Bu yapılmadığı için ve çocuklarımızı burada okutmak istediğimiz için başka okullarda kazandığımız burs imkanlarını kaybettik. Servis, etüt, bakıcı, yemek bunların tümü için ayrı ayrı uğraşmak gerekiyor şimdi.

Ayrıcı ön kayıttan bu yana da 4 ay geçti. Bize hâlâ bir bilgilendirme yapılmış değil. Ortada resmi bir ‘Kapatılacak' belgesi de olmamasına rağmen kaydımızı yapmıyorlar. Çok net, çok açık bir hukuksuzluk ve çok büyük hak kaybımız söz konusu.

Bizler evlatlarımız için buradayız. Gitmediğimiz çalmadığımız kapı kalmadı. Ama hala sesimizi duyuramadık. Valisi, Milli Eğitimi, okul yönetimi, üniversite rektörü hepsi topu birbirine atıyor.

Olan çocuklarımıza oluyor. Talebimiz belli: bize yapılan büyük haksızlık karşısında evlatlarımızın kaydının yapılmasını ve okulumuzun kapatılmamasını istiyoruz.”