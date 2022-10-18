Ulusal staj nedir, başvuru nasıl yapılır? Ulusal staj programı başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla kamu kurumları ve özel sektörün katılımıyla yürütülen Ulusal Staj Programı için 2023 başvurusu bugün itibariyle başladı. Ulusal staj programına Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler başvurabilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen “e-İnsan” programının tanıtım töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal staj programı için başvuruların başladığını duyurdu.

ULUSAL STAJ NEDİR?

Ulusal staj, üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından programın adıdır.

ULUSAL STAJ BAŞVURU EKRANI

ULUSAL STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal staj programı, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

– Ekrandan e-devlet üzerinden öğrenci girişi yapılıyor.

– Başvuru formu dolduruluyor.

– Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifler incelenip, istediklerinizi kabul edebilirsiniz.

ULUSAL STAJA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

– Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

– Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

ve

– Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

-Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

ULUSAL STAJ BAŞVURUSU BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Tüm üniversitelerde faaliyete geçirilen “kariyer merkezleri”nin gençlerle reel sektör arasında köprü kurduğunu ifade eden Erdoğan, reel sektörün talebi ile gençlerin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik “Yetenek Kapısı”nın devreye alındığını söyledi. Erdoğan, 1,2 milyonun üzerinde öğrenci ve mezun ile 8 binin üzerinde işveren ve kariyer danışmanının “Yetenek Kapısı” üzerinden ücretsiz şekilde bir araya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin yaşadıkları bir diğer önemli sorunu, ‘Ulusal Staj Programı’ ile adil ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturduk. Kişisel bilgilerin gizli tutulduğu yetenek havuzu, kurumlarımızın stajyer öğrenci temininde giderek daha çok rağbet gösterdiği bir diğer önemli programımızdır. Böylece, herhangi bir aracıya ve onun getirdiği şüpheye mahal bırakmadan stajyer insan kaynağı arzı ile talebini buluşturma imkanı elde ettik. Bu sistemde herkesin referansı, kendi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan bu program üzerinden kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Programın, OECD tarafından örnek uygulama olarak gösterilmiş olması doğru istikamette gidildiğinin işaretidir.”

Bölgesel kariyer fuarlarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugüne kadar 23 ayrı yerde 400 bini aşkın kayıtlı gençle, 5 binden fazla işverenin bu fuarlarda bir araya geldiğini belirtti.

Yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi yetenekleri kazanmaya yönelik “Uluslararası Kariyer Fuarı”nın da 10 ülkede gerçekleştirildiğini bildiren Erdoğan, “Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Hatta diğer ülke vatandaşlarından yetenekler de küresel marka haline gelen şirketlerimizde çalışmak üzere Türkiye’ye yönelmektedir. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan yabancı şirketler mevcut. Bu noktaya geldik. Birkaç başvuruyla yetinmek zorunda kalıyordu birileri. Çünkü kendini iyi yetiştirmiş bir gencimiz için ülkemizde çalışmak yurt dışında çalışmaktan her bakımdan çok daha caziptir.” diye konuştu. AA