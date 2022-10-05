Velilere icra gelmişti, Milli Eğitim Müdürlüğü borcu ödedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir okulun Okul Aile Birliği Başkanı ve üyelerine SGK borcu nedeniyle gelen 192 bin TL'lik icra ve haciz şoku üzerine veliler mahkemeye başvurup dava açmışlardı. Dava sonuçlanmadan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün borcu ödediği ve hacizlerin kalkmaya başladığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu, okul aile birliğinde 2012 -2019 yılları arasında başkanlık yapan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ile 19 üyenin haberi olmadan haklarında SGK tarafından 192'şer bin TL’lik icra ve haciz işlemi başlatılması velileri şok etmişti..

HESAPLARINA VE MALLARINA BLOKE VE HACİZ KONULMUŞTU

Kendilerine yapılan tebligatlarla borçlandırıldıklarına ve bankadaki hesaplarına bloke konularak mallarına haciz konulduğunu belirten veliler Seda Özgüçlü ile birlikte okul önünde toplanarak basın açıklaması yapmış ve paranın kendileri tarafından değil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul İdaresi tarafından ödenmesi gerektiğini ve bu nedenle mahkemeye başvurarak dava açtıklarını söylemişlerdi.

PARA ÖDENDİ HACİZLER KALKMAYA BAŞLADI

Sade Özgüçlü okulun SGK'ya olan 192 bin 300 TL’lik borcun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödendiğini belirterek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz iki aydır kabus yaşıyoruz, aracımın ve evimin üzerinde haciz ve icra vardı, paralarımızı kullanamıyorduk, paranın ödenmesinden sorumlu olmadığımız halde sorumlu tutulduk, biz de hakkımızı mahkemelerde aradık, dava açtık.

Bugün aldığımız haberde borcun ödendiğini ve hacizlerin kalkmaya başladığını öğrendik. Bundan kim sorumlu ise cezasını çeksin. Bizim ve velilerin tek amacı bu okula yıllarca maddi ve manevi destek olmaktı, yaşanmasaydı daha iyiydi” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayla ilgili kusuru bulunanların tespit edilmesi için soruşturma başlattığı belirtildi.