Yıldız Teknik Üniversitesi’nde vegan menü hakkı tanındı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çağrılar sonuç verdi, öğrenciler vegan menü hakkını kazandı. 28 Şubat'tan itibaren üniversite yemekhanelerinde vegan menü çıkarılacağı açıklandı.

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YTÜ Vegan Vejetaryenler Topluluğu (YTÜ VVT) ile Vegan Derneği Türkiye’nin (TVD) birlikte #YTÜVeganMenüİstiyor kampanyasının sonuç verdiği açıklandı. Üniversite öğrencileri geçen Ocak ayında vegan yemek hakkı istedi.

Kampüslere yeterli miktarda ve düzenli olarak vegan menü çıkarılması için TVD ile ortak kampanya başlatan YTÜ öğrencileri, üniversitenin kampüslerinde topladıkları 500 imzayı üniversite yönetimine 1 Şubatta teslim etti.

TVD ise, YTÜ VVT başta olmak üzere, YTÜde vegan menü çıkarılmasını isteyen tüm öğrencilere destek olmak için sosyal medyada kampanya başlattı.

Dernek, YTÜ yönetiminin öğrencilerin taleplerini dikkate alarak, besin değeri açısından yeterli bir vegan menü sunulması, herkes için yeter miktarda vegan yemek çıkarması ayrıca insanların ne yedikleri konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri için yemekleri uygun etiketlemesi gerektiğini hatırlatarak başlatılan kampanyaya destek verdi.

Başlatılan kampanyada bir ayda 1665 kişi imza atarak YTÜ öğrencilerinin mücadelesine katkıda bulundu.

TVD Kurucu Başkanı Ebru Arıman, YTÜ rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yaptıkları çağrının olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Arıman, “YTÜ’nün aldığı bu kararın, tüm üniversitelerde vegan menü uygulamasının hayata geçirilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yaptığımız yazılı başvurunun sonucunu hızlandırmasını ve bu süreçte diğer üniversitelere örnek olmasını umuyoruz” diye konuştu.