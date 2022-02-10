YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS başvurusu ne zaman?

Öğrenimine iyi bir üniversitede, hayalini kurduğu bölümde devam etmek isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, YKS başvuru tarihi yaklaştı. YKS başvurusu 11 Şubat'ta başlayacak. YKS başvuru kılavuzu, başvuru işlemlerinin başlamasıyla erişime açılacak. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

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Üniversite hayali kuran 2 milyona yakın aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yarışacak. Haziran ayında gerçekleştirilecek TYT ve AYT oturumları için başvuru ücretleri ise ÖSYM’nin yayınlayacağı YKS başvuru kılavuzu ile belli olacak.

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022