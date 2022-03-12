YÖKDİL ertelendi mi, ne zaman? YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL, 13 Mart Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sınava katılacaklar "YÖKDİL ertelendi mi" sorusuna yanıt ararken ÖSYM'nin YÖKDİL için saat uyarısında bulunmasıyla sınavın ertelenmeyeceği belli oldu. YÖKDİL/1'de geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak. Sınava girecek adayların yanlarında YÖKDİL giriş belgesi bulundurması gerekiyor.

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13 Mart Pazar günü uygulanacak olan 2022-1 YÖKDİL için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. YÖKDİL’e katılan adaylara sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları yöneltilecek. Adayların YÖKDİL sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL KAÇ SORU OLACAK, NE KADAR SÜRÜYOR?

YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

YÖKDİL İÇİN ÖSYM’DEN UYARI

ÖSYM sınava girecek adaylara saat uyarısında bulundu. 2022-YÖKDİL/1 sınavı için adayların, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.