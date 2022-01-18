2.4 milyarlık ihale kimseye duyurulmadan yapıldı

AKP iktidarı dev bir ihaleyi daha istediği firmaya verdi. Zonguldak'taki 2 milyar 399 milyon liralık yol yapım ihalesi, hiçbir duyuru yapılmadan, özel olarak davet edilen iki firmaya verildi.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarının istediği ihaleyi istediği şirkete verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin b bendi bir büyük ihalede daha kullanıldı.

Rekabete imkan sağlayan açık usül yerine, kimseye duyurulmadan 26 Kasıım 2021 günü yapıldığı ortaya çıkan ihalenin sözleşmesinin de 30 Aralık’ta imzalandığı öğrenildi.

“Çaycuma-Bartın Ayrımı Hisarönü-Zonguldak Yolu 5-19 kilometre arası Yapım İşi” ihalesi, kapalı kapılar ardında özel olarak davet edilen Demce Yapı ve İntekar Yapı İş Ortaklığı’na verildi.

14 Ocak’ta başlaması ve 14 Haziran’da tamamlanması öngörülen iş 2 millyar 399 milyon 913 bin TL’ye ihale edildi.

AYNI GÜZERGAHTA GİZLİ İHALELER DEVAM EDİYOR

Aynı yol üzerinde bir başka ihale de 31 Ağustos’ta düzenlenmişti. “Çaycuma-Bartın Ayrımı-Hisarönü-Zonguldak Yolu 19-24 kilometre arası Yapım İşi” ihalesi yine gizli kapaklı yapılmıştı. İhale özel olarak davet edilen Ö.D.F. Yılmazlar İnşaat’a 624 milyon TL’ye verilmişti.

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