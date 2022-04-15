Rizeliler “Hile var” diye isyan etmişti, ama…

Rize Ardeşen'de 5 tır yanaştı. Vatandaş ucuza gübre diye uzun kuyruklar oluştu. Bir kadın üretici çuvalı açınca ortalık karıştı. Üretici isyan etti. TIR'ları gönderen TAHAP özür diledi. Ancak Prof. Dr. Osman Bektaş, "Tam 2022 model bir Karadeniz fıkrası" diyerek işin aslını SÖZCÜ'ye anlattı.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün Rize Ardeşen'e tırlar yanaştı. Ucuza gübre satılacağı kulaktan kulağa yayıldı. Kısa sürede kuyruklar oluştu. Uzadıkça uzadı.

Tırlar Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) tarafından gönderilmiş ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan çiftçiye destek hedeflenmişti. Normalin üçte 1 fiyatınaydı.

Herkes ihtiyacı kadar almaya başladı. İlk saatlerde sorun yoktu. Sonra kadın çiftçilerden biri çuvalı açınca işin rengi değişti. Çuvaldaki mermer tozuydu. Tepkiler Karadeniz'de dalga dalga yayıldı. Sonunda TAHAP Rize İl Yönetimi özür diledi. Açıklamada, “Hata tedarikçi firmanındır. Dağıtım durdurulmuştur. Gübreyi yerinde test ettikten sonra bu hafta sonu tekrardan gübre satışını gerçekleştireceğiz” denildi.

Ortalık nispeten yatıştı ama ortada bir gariplik vardı.

“ZAVALLI RİZELİ”

Konu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin efsane hocalarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş tarafından yakından takip ediliyordu. Prof. Dr. Bektaş bu konuda birkaç makale de kaleme almıştı.

Bektaş, önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Zavallı Rizeli! Kimyasal gübrenin toprağı aşırı asitleştirdiği, çay kalitesinin düştüğü, yaprakta artan alimünyumun bitkiyi ve insanı zehirlediği, köksüz çay bahçelerinin heyelana neden olduğunu, çözümün kandırıldığını sandığı mermer tozunda (kalsiyum) olduğunun farkında değil. Doğu Karadeniz’de fındık ve çayın geleceği tehlikede!”

“BÖLGE TARIMI TEHLİKEDE”

Daha sonra SÖZCÜ'ye konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş, söze, “2022 model bir Karadeniz fıkrasıyla karşı karşıyayız” diyerek başladı ve konuyu şöyle açıklığa kavuşturdu:

Rizeliler ‘kandırıldık, burda hile var’ diyor ama TAHAP doğruyu yapıyor.

Atatürk Üniversitesi'nden bir ekibin uluslararası 2015'te IJESKA adlı bilimsel dergide yayınlanmış, “Mermer Atıklarının Asidik Toprakların Nötralizasyonu ve Fındık Tarımı Üzerine Etkileri” başlıklı bir çalışması var.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2015-2019 yılları arasında yaptığı 4600 toprak analiz sonuçları var.

Bütün bu çalışmalar bölge tarımının geleceğinin tehlikede olduğunu gösteriyor..

“KİMYASAL GÜBREYLE REKABETÇİ ÜRETİM MÜMKÜN DEĞİL”

Doğu Karadeniz'in toprağı asitli… Kimyasal gübre kullanımı yanı sıra aşırı yağış nedeniyle her yıl yıl daha da asitleşiyor. Toprak sürekli olarak kalsiyum bakımından fakirleşiyor..

Fındık ve çay, yüzde 90 kalsiyum eksikliği gösteren, asitli toprakta temel bitki besin elementlerini yeterince alamayınca rekolte düşüyor.

Kimyasal gübre kullanımına dayalı, sürdürülebilir, verimli ve kaliteli, rekabetçi fındık ve çay üretimi mümkün değildir.

Kalsiyum bakımından fakir alüminyum bakımından zengin Karadeniz topraklarında alüminyum zehirlenmesi nedeniyle bitkiler derinlere doğru yeterince kök salamamaktadırlar.

Tarım için uygun olmayan aşırı asitli topraklar doğal, ekonomik ve kolay sağlanabilen kireçleme ile daha alkali hale getirilerek besin değeri yüksek bol ürünlü topraklara dönüştürülebilir. İşte bu mermer tozuyla sağlanabilir.



TAHAP SESSİZ



Prof. Dr. Osman Bektaş’a göre “Doğruyu yaptı” dediği ancak neden özür diledikleri anlaşılamayan Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu yetkilileri sessizliğini korudu. SÖZCÜ’nün ulaşmaya çalıştığı TAHAP yetkililerine gün boyu telefonla ulaşmak mümkün olmadı.

İlginizi Çekebilir 'Ucuz' diyerek satacaklardı, torbaları açan çiftçi şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir 210 bin çay üreticisinin gübre alacak parası yok

İlginizi Çekebilir Çiftçiler gübre desteği istiyor