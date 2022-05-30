2022’de büyümede yavaşlama bekleniyor

2022’nin ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarının, yılın geri kalan bölümünde gerileyebileceği ifade ediliyor.

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Faiz indirimlerinin yarattığı kur krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı etkisiyle yükselen enflasyona rağmen güçlü ihracat desteğiyle ekonominin ilk çeyrekte yüzde 7.1 büyümesi, 2022'de ise büyümenin yavaşlayarak yüzde 3 seviyesinde olması bekleniyor. TÜİK, ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın açıklanacak. Reuters'ın 18 kurumla yaptığı ankete göre 2022 yılı ilk çeyrek büyüme TRGDPQ=ECI beklentileri yüzde 1.8 ile yüzde 8 bandında yer alıyor. TCMB ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyüme, istihdam, yatırım, ihracat ve düşük faizi önceliklendiren yeni ekonomi politikası çerçevesinde eylülde başlayacak şekilde politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti.

BEKLENTİLER GERİLİYOR

Geçen yıl pandemi kaynaklı baz etkisinin de getirdiği avantaj ve pandemi önlemlerinin büyük oranda kaldırılmasıyla büyüme hız kazansa da yılsonundaki kur krizi ve sonrasında 2022 yılı için büyüme beklentileri düşürülmeye başlandı. Bu süreçte enflasyon da 20 yılın zirvesi olan yüzde 70'e ulaştı. Türkiye ekonomisi pandemi kısıtlarının azaldığı 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 9.1, yılın tamamında yüzde 11 büyüdü.

Bütçe daha fazla kullanılıyor

Hükümet benimsediği yeni ekonomik modelde cari fazla hedeflediğini belirtirken, süreç enflasyonda belirgin yükselişleri beraberinde getirdi. Enflasyonda oluşan yükselişin hane halkına etkisinin azaltılması için ise bütçe her geçen gün daha çok kullanılıyor. Özellikle Rusya işgali ile birlikte artan enerji faturası hem bütçeye, hem cari dengeye hem de TCMB rezervlerine tarihte eşi görülmemiş etkide bulunuyor.