3 köprünün kazığı gittikçe büyüyor

Motorin fiyatına bir yılda yüzde 225 zam geldi, vatandaş tüketimi kısmaktan başka çare bulamadı Araçlar mecbur kalınmadıkça yola çıkmıyor, depolar ancak zam gelmeden önceki gün fulleniyor.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan köprülere dövize endeksli verilen garanti, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle artıyor. Verilen garanti araç geçiş sayıları ve geçiş ücretleri tartışma konusu olan 3 köprünün maliyeti günlük 7 milyon lira artış gösterdi.

25 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla dolar kuru 16.35 lira, Euro kuru ise 17.44 liraya çıktı. Döviz üzerinden mantık dışı garanti verilen bu üç köprünün bir günlük garanti bedeli kurdaki artış nedeniyle 41.8 milyon liradan 48.7 milyon liraya yükseldi. Döviz kurunun bundan sonra hiç artmayacağı varsayılsa bile bu maliyet aylık 200 milyon liranın üzerine çıkıyor.

TÜRK LİRASI'NA ÇEVRİLMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, köprülerin artan maliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Akın, “2 ay önce açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne verilen garanti tutarı kurdaki artış nedeniyle günlük 900 bin lira arttı. Osmangazi için verilen garanti 4.6 milyon lira, Yavuz Sultan Selim için de günlük 1.35 milyon lira arttı. Üç köprüye verilen garantinin yalnızca bir günlük maliyeti 41.8 milyon liradan 48.7 milyon liraya yükseldi. Dövizli garantilerin tamamı derhal Türk Lirası'na çevrilmeli” dedi.

Garantinin günlük artışı 7 milyon lirayı buldu

Döviz kurlarındaki bir günlük artışın kamuya bir günlük maliyeti yaklaşık 7 milyon lirayı buldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 15 Euro artı KDV üzerinden günlük 45 bin araç garantisi verildiğini hatırlatan Ahmet Akın, “Köprünün hizmete açıldığı 18 Mart 2022 tarihinde araç başına verilen garanti tutarı iki ay içinde kurdaki artış nedeniyle KDV dahil 289 liradan yaklaşık 309 liraya yükseldi. Bir günlük verilen garanti tutarı 2 ayda günlük 13 milyon liradan 25 Mayıs 2022 itibarıyla 13 milyon 900 bin liraya yükseldi. 2 ayda günlük garanti tutarı yaklaşık 900 bin lira arttı” dedi.

Çanakkale'nin maliyeti 2 ayda 900 bin lira arttı

15 Euro artı KDV üzerinden günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün günlük maliyeti 13 milyon liradan 13 milyon 900 bine çıktı. Yani günlük garanti tutarı yaklaşık 900 bin lira artış gösterdi.

Osmangazi'nin maliyeti 4.6 milyon lira arttı

Osmangazi Köprüsü'ne 35 dolar artı KDV üzerinden günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildi. Yılbaşından bu yana yaklaşık 5 aylık süreçte araç başına verilen garanti tutarı kur artışı nedeniyle Katma Değer Vergisi dahil 560 liradan 675 liraya yükseldi. Günlük verilen garanti tutarı 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana günlük 22 milyon 400 bin liradan 27 milyon liraya yükseldi. Yani yılbaşından bu yana günlük garanti tutarı 4 milyon 600 bin lira arttı.

Yavuz Sultan Selim'in maliyeti 7.8 milyon TL oldu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 3 dolar artı KDV üzerinden günlük 135 bin araç geçiş garantisi verildi. Yılbaşından bu yana araç başına verilen garanti tutarı kur artışı nedeniyle KDV dahil 48 liradan 58 liraya yükseldi. Günlük verilen garanti tutarı 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana günlük 6 milyon 480 bin liradan 7 milyon 830 bin liraya yükseldi. Böylece bir günlük garanti tutarı yılbaşından bu yana 1 milyon 350 bin lira artmış oldu.