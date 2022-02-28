ABD Rusya’ya yaptırımları genişletiyor

Batılı devletler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlarını sıkılaştırırken, ABD'den bir adım daha geldi.

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ABD Hazine Bakanlığı Amerikalıların Rusya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Putin’in yakın bir müttefiki tarafından yönetilen Ulusal Varlık Fonu’yla herhangi bir işlem yapmasının engellendiğini duyurdu.

Bakanlık yeni yaptırımlar kapsamında ABD’de tutulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

ABD’li yetkililer, Washington tarafından uygulanan en yeni mali önlemlerin Rusya’nın enflasyonunu yükselteceği ve satın alma gücüne zarar vereceği beklentisini paylaştı.

Yaptırımlar şimdiye kadar Rus para birimi rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde otuz düşmesine neden oldu. Rusya’nın hisse senedi ve türev piyasaları bugün işleme açılmadı.

Rusya Merkez Bankası önlem olarak gösterge faiz oranlarını iki katına çıkardı.

RUSYA: MÜDAHALE ETMEDİK

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankanın Batı’nın son açıkladığı yaptırımlar nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmediğini belirtti.

Nabiullina, rublenin rekor düşük seviyelerden toparlanmasına destek olan piyasadaki dolar ve euro satış işlemlerini kimin yaptığını ise açıklamadı.

Nabiullina, merkez bankasının nakit için artan talep nedeniyle likidite açığı yaşayan bankacılık sektörünü desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna işgali sonrasında Batı’nın başlattığı büyük yaptırımlardan ülke ekonomisini ve rubleyi korumak için politika faizini %9.5’ten %20’ye yükseltti. Merkez bankası aynı zamanda sermaye kontrolleri başlattı.

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