ABD ve Japonya çelikte verginin kaldırılmasında anlaştı

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde ithal çeliğe uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin kısmen kaldırılması için Japonya ile anlaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Japonya, bir önceki ABD yönetimi döneminde 2018 yılında Japonya’dan ithal çelik ürünlerine getirilen gümrük vergilerinin kaldırılması için anlaştı.

Japonya’dan her yıl 1,25 milyon ton çelik ithal eden Washington, geçen yıl ekimde Avrupa Birliği (AB) ile de benzer bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma ile Japonya’dan her yıl ithal edilen 1,25 milyon metrik tona kadar çeliğine ülkeye gümrüksüz girmesine izin verileceği, bu seviyenin üzerindekilerin yüzde 25 vergiye tabi olacağı kaydedildi.

1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD yetkilileri, alüminyumu kapsamayan yeni anlaşmanın 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe gireceğini ve Japonya’nın büyük ölçüde Çin’den kaynaklanan çelik imalat kapasite fazlasıyla mücadele kapsamında “somut adımlar” atmasını sağlayacağını açıkladı.

ABD ve Japonya tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Japonya altı ay içinde “antidamping, telafi edici vergiler, korunma önlemleri ve diğer önlemler gibi yurtiçi piyasalara yönelik önlemler” uygulamaya başlayacak.

AB ile yapılan çelik ve alüminyum anlaşmasında olduğu gibi bu anlaşma da Çin’de üretilen çeliğin ABD gümrük vergilerini aşması ihtimalini azaltmak için Japonya’dan ithal edilen çeliğin gümrük vergisi kapsamından yararlanabilmesi adına tamamen Japonya’da üretilmiş olmasını gerektiriyor.

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