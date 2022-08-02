ABD’de imalat göstergesi 2 yılın en düşük seviyesinde

Amerika'da imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda 52,8’e düştü. Beklentilerin üstünde bir sonuç elde edilse de endeks imalat sektöründeki temponun gerilediğine işaret ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'de dün yayımlanan satınalma yöneticileri endeksine (PMI) göre imalat şirketlerindeki büyüme temmuzda iki yılın en düşük seviyesinde kaldı. The Wall Street Journal'ın haberine göre emtia fiyatlarının düşerken enflasyonist baskılar soğuma belirtileri gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) imalat endeksi temmuzda 52,8 düzeyinde kaydedildi. Yeni siparişlerdeki düşüş fabrika ürünlerine talebin azaldığına işaret ediyor.

HAZİRAN 2020'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Endeks, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geldi ve geçen ay 53 olarak kaydedilmişti. Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı ankete göre beklenti değerin 52 olacağı yönündeydi.

Endeksteki 50’nin üzerindeki değerler bir önceki aya göre genişlemeye işaret ederken altındaki değerler daralma anlamına geliyor.

Los Angeles Times'ın haberine göre ISM fabrika envanteri endeksiyse 1984'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan 57,3'e yükseldi. Bu, daha fazla üreticide stokların arttığını gösteriyor. Her ne kadar pek çok üretici tedarik zinciri sıkıntılarına karşı stoklarına ekleme yapıyor olsa da bu üretimin bir kısmının fazla olduğuna işaret ediyor olabilir.

Veriler ekonominin yavaşlayacağına yönelik endişeleri ortaya koyarken yeni sipariş oranları da ikinci ayda da daraldı.

S&P GLOBAL ENDEKSİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan S&P Global'ın açıkladığı satınalma yöneticileri endeksi de zayıf talep nedeniyle daha yavaş bir büyümeye işaret ediyor. Haziranda 52,7 olarak belirlenen S&P Global'ın endeksi temmuzda 52,2 düzeyine çekildi.

S&P Global ilkbahardaki büyüme hamlesinin hızla tersine döndüğünü ve daha karamsar bir görünümün şirketlerin satın alma ve stoklara giderek daha temkinli yaklaştığı anlamına geldiğini söylüyor.

Her iki anket de arz kısıtlamalarının hafiflediğini ve maliyet enflasyonunun daha yavaş bir tempoda olduğunu bildirdi. Bu, ABD'de enflasyonun rekor tazelemiş olabileceğine dair yeni bir işaret.

Hammadde fiyatları temmuzda çok daha yavaş yükselirken ISM'nin fiyat endeksi 18,5 puan gerileyerek Haziran 2010'dan bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

İMALAT KÜRESEL DÜZEYDE ZAYIFLIYOR

Diğer ülkelerin kaydettiği PMI verileri de imalat sektörünün küresel düzeyde zayıfladığını gösteriyor.

Katı Covid-19 kısıtlamaları ve zayıf talep nedeniyle Çin'de de imalat göstergesi temmuzda gerilemişti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu pazar yaptığı açıklamada resmi imalat satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) 49’a düştüğünü açıklamıştı. Endeks haziranda 50,2 düzeyinde kaydedilmişti. Bloomberg’in ekonomistler anketindeki medyan tahmine göre beklenti endeksin 50,3 şeklinde kaydedileceği yönündeydi.

Euro bölgesinin imalat sektörü de fabrikaların yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji darboğazıyla boğuşması nedeniyle geçen ay daralmıştı.

İngiltere'de de PMI hazirandaki 52,8 düzeyinden temmuzda 52,1 seviyesine gerilemişti. Bu, 25 ayın en düşük değeriydi.

TÜRKİYE'DE DE SERT GERİLEME

İstanbul Sanayi Odası da temmuz ayı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerini dün açıklamıştı. İmalat sanayinde faaliyet yürüten şirketlerinin aylık anketlerinden elde edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, temmuzda 46,9’a gerileyerek üst üste beşinci ay eşik değer 50’nin altında kalmıştı.

İstihdam artışı sınırlı kalmış, hammadde ve fabrika çıkış fiyat artışlarıysa yavaşlamıştı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, sektörün art arda beşinci ayda da daraldığını göstermişti.

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