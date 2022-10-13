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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla artış kaydetti.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 228 bine çıktı.

ARTIŞ SÜRÜYOR

Piyasa beklentilerini aşarak 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaş başvurularının, bu dönemde 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 219 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin artarak 211 bin 500’e çıktı. Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 368 bin seviyesine yükseldi. (AA)

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