AB’de çatlak büyüyor: Ambargo ertelenebilir

AB'nin 'Rus petrolüne ambargo' hamlesi Macaristan'ın sert muhalefeti ile karşı karşıya. Kararın oy birliği ile alınması gerektiği için Rus petrolüne dönük yaptırım uygulanmasının ertelenmesi gündemde.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’ya yönelik batı yaptırımları genişlerken Avrupa Birliği’nin (AB), son yaptırım paketi blok içerisinde kriz yarattı. AB ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulama isteği Macaristan’ın muhalefeti ile karşılaştı.

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Macaristan’ı Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu desteklemeye ikna etmeye çalışıyor. Ancak Macaristan’ın sert tavrı nedeniyle önerilen yaptırım paketinin geri kalanının uygulamaya konulabilmesi için Rus petrolüne yönelik ambargonun ertelenmesi de gündemde.

AB hükümetleri, dışişleri bakanlarının Brüksel’de bir araya geleceği pazartesi gününe kadar, petrol yasağı da dahil olmak üzere ‘altıncı yaptırım paketi’ üzerinde anlaşma yapmayı hedefliyordu.

AMBARGO ERTELENEBİLİR

Ancak Macaristan Rus petrolüne karşı hamle yapma fikrinin ekonomisine fazla zarar vereceği görüşünde ısrarcı. Kararların oy birliği ile alınması gerektiği için Macaristan’ın ikna olmaması halinde Rus petrolüne ambargonun altıncı yaptırım paketine dahil edilemeyebileceği belirtiliyor.

Bloomberg’e göre, AB diplomatları da petrol ambargosunu erteleme fikrinin güç kazandığı görüşünde. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olası bir uzlaşmayı görüşmek üzere bu hafta başlarında Orban ve bölge liderleriyle bir video görüşmesi planlamıştı. Ancak görüşme ertelendi ve yeniden planlanmadı.

AB, ÜÇ ÜLKE İÇİN İSTİSNA ÖNERİYOR

AB’nin yaptırım taslağına göre, önümüzdeki altı ay boyunca Rus ham petrolünün ve ocak ayı başına kadar rafine yakıtların ithalatının yasaklanması amaçlanıyor.

AB, Macaristan ve Slovakya’nın Rus ham petrolüne bağımlı olmaları dolayısıyla 2024’ün sonuna kadar Çek Cumhuriyeti’nin ise 2024’ün haziran ayına kadar yaptırımlardan muaf olabileceğini belirtmişti.

Ancak Macaristan, boru hatlarından yaptığı ithalatın yaptırım paketinden hariç tutulması gerektiği görüşünde.

YAPTIRIMLAR GENİŞLİYOR

Öte yandan altıncı yaptırım paketi üç Rus bankasının daha uluslararası ödeme sistemi SWIFT’den çıkarılmasını ve Rus şirketlerine danışmanlık ve halkla ilişkiler hizmetleri sağlanmasının yasaklanmasını öngörüyor.

Bununla birlikte AB’nin 2027 yılına kadar Rus enerji ürünlerini tamamen terk etme stratejisinin de önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

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