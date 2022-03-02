ABD’li bankadan Rusya için temerrüt uyarısı
JP Morgan, yaptırımlar sonrası Rusya'nın döviz cinsi tahvillerinin temerrüde düşme ihtimalinin önemli ölçüde arttığını açıkladı.
ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Rusya’ya uygulanan yaptırımların, ülkenin dolar cinsi ve uluslararası piyasalardaki diğer devlet tahvillerinin temerrüde düşme olasılığını önemli ölçüde artırdığını açıkladı.
JP Morgan müşterilerine yönelik notta, “ABD’nin Rus devlet kurumlarına yaptırım getirmesi, Rusya’da döviz cinsi ödemeleri kısıtlamak için alınan karşı önlemler ve ödeme zincirindeki aksaklıklar, Rusya’nın yurtdışında tahvil ödemesi yapmasına yönelik ciddi engeller oluşturuyor” dedi.
700 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE ÖDEMESİ VAR
Rusya’nın, bu ay vadesi gelen 700 milyon doların üzerinde ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerin çoğunun 30 günlük ek süresi bulunuyor.
JP Morgan’ın hesaplamalarına göre, bir sonraki kupon ödeme tarihi 16 Mart. Bu kupon ödemesinin de 30 günlük ek süresi bulunuyor. (REUTERS)