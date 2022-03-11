ABD’nin petrol restinde kaybı yok

Rusya’dan petrol ve doğalgaz alımını durduracağını açıklayan ABD’nin Rusya ile büyük ölçekli enerji ticaretinin olmadığı ortaya çıktı. Gözler Avrupa’ya çevrildi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası başlayan ekonomik yaptırımlar her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Joe Biden en son Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını yasakladığını duyurdu. Ancak Rusya-ABD arasındaki petrol ticaretinin durması, pek etkili olacağa benzemiyor. ABD, toplam petrol ithalatının yüzde 3'ünü Rusya'dan yaparken, Rusya da toplam petrol ihracatının sadece yüzde 1.3'ünü ABD'ye gerçekleştiriyor. Ancak, petrol ambargosuna Avrupa'nın da katılması durumunda Rusya'ya ciddi bir ekonomik etkisi olacak gibi görünüyor. Rusya'nın petrol ihracının yaklaşık yüzde 40'ını Avrupa ülkeleri oluşturuyor ve buradan gelebilecek bir ambargo, ekonomik yönden Rusya'yı zor durumda bırakabilir.

KANADA'YA BAĞIMLI

ABD, en fazla petrol ithalatını komşusu Kanada'dan yapıyor. Toplam petrol ithalatı içinde Kanada'nın payı yüzde 61 olurken, onu yüzde 10 ile Meksika, yüzde 6 ile Suudi Arabistan takip ediyor.

Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, Rusya'nın toplam ihracatı 2021 yılında 489.8 milyar dolar oldu. Bunun 110.2 milyar dolarını ham petrol, 68.7 milyar dolarını da petrol ürünleri oluşturdu. Boru hatlarından satılan doğalgaz 54.2 milyar dolara ulaşırken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satışı da 7.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Japonya'dan Rusya petrolüne yasak planı

Japonya hükümeti, ABD ve Avrupa ülkelerinin izlediği ekonomik yaptırımlar doğrultusunda, Rusya'ya karşı adım atmayı planlıyor. Ukrayna krizinin “Avrupa'dakilerin problemi düşüncesine” karşı çıkan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bu savaştan Asya dahil uluslararası toplumun sarsıldığını kaydetti. Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, olası yaptırımlar arasında Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak.