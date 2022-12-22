ABD’nin üçüncü çeyrek nihai büyümesi yüzde 3,2 oldu

ABD'nin büyümesi üçüncü çeyrekte revize edilmiş rakamlarla yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,2 büyüdü. Önceki tahmin yüzde 2,9 büyüme olarak açıklanmıştı.

Bu dönemde beklentiler yüzde 2,9 büyüme yönündeydi.

ABD ekonomisi yıllıklandırılmış bazda birinci ve ikinci çeyrekte küçülmüştü. Birinci çeyrekte küçülme yüzde 1,5 olurken ikinci çeyrekte de yüzde 0,6 daralma kaydedilmişti.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları ise 17 Aralık ile biten haftada ​216 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 222​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 10 Aralık haftası için 211 bin olarak açıklanan başvuru sayısı da 214 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 221 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 10 Aralık haftasında 1 milyon 672 bin seviyesine geriledi.

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