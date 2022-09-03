Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranlarının Ağustos ayında TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 81.22'ye yükselmesi bekleniyor. Ağustos ayı enflasyonu 5 Eylül'de açıklanacak.

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Türk lirasında devam eden değer kaybı, beraberinde enflasyonun da yükselmesini getirmesi bekleniyor. Alım gücünü günden güne azaltan enflasyon oranı vatandaşlar tarafından endişeyle bekleniyor.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Ağustos ayı için yıllık enflasyon tahminleri %80.5 ila %82.6 arasında yer alıyor. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde %81.4 artış kaydetmişti. Reuters’ın bugün tamamladığı ankette yıl sonu tahmini %70.8 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son iki aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı. TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini ise %60.4 seviyesinde bulunuyor. TCMB iktisadi faaliyette yaşanan ivme kaybının telafisi, istihdam ve sanayi üretimini destekleme amacı ile politika faizini %13 seviyesine çekti. Ekonomi ikinci çeyrekte oldukça güçlü iç talep öncülüğünde %7.6 büyüdü. Ekonomistler büyümenin yılın kalanında yavaşlayarak yılın tamamında %4 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Ankette aylık enflasyonun ise %2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler %1.6 ila %2.8 bandında yer alıyor. Aylık artışın önceki aya göre yavaşlamasının ana sebebi olarak petroldeki geri çekilmenin akaryakıt fiyatlarına yansıması ve ülkeye para girişinin kur artışını sınırlaması gösteriliyor. TCMB rezervlerinde son haftalarda bir artış gözlemlenirken piyasada bu girişin Rusya kaynaklı olabileceği konuşuluyor. TL Dolar karşısında bu sene başından beri %27’nin üzerinde değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklarken TCMB’nin raporunda enflasyonun %90 civarlarına çıktıktan sonra yıl sonuna doğru baz etkisi ile gerilemesi ve ilk çeyrekte de %30 ila %40 aralığına düşmesi bekleniyor. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji fiyatlarının yarattığı süreçlerin Türkiye’nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ağustos’ta bir önceki aya göre %0.73 arttığını; açlık sınırının ise 6,890 TL ile mevcut asgari ücretin 1,390 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon oranı 5 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.

AVRUPA'DA EN AĞIR ENFLASYONU TÜRKİYE YAŞIYOR

Covid-19 salgını ve ardından Rusya'nın Ukrayna'yla savaşıyla gelen ekonomik kriz nedeniyle tüm Avrupa'da enflasyon rekor kırsa da en ağır bedeli Türk vatandaşları ödüyor. Türkiye'nin resmi enflasyonu, savaştaki Ukrayna'nın enflasyonunu neredeyse 5'e katladı.

EN YAKINI YÜZDE 27

Enflasyonu Türkiye'ye en yakın ülke ise yüzde 27 ile savaşın komşusu Moldova oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin verilerine göre (Eurostat) tarafından yayınlanan verilere göre enflasyon, Euro Bölgesi için kayıtların tutulmaya başlandığı 1997'den bu yana görülen en yüksek seviye ulaşırken Türkiye'de de son 24 yılın en yüksek seviyelerini bulan enflasyon, TÜİK'in açıkladığı son verilere göre temmuzda yıllık yüzde 79.6, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a göre ise yüzde 176.04 oldu.

Avrupa, enflasyonda yıllarca görmediği oranlarla alarma geçse de pahalılıktan en çok Türkler nasibini aldı. Öyle ki; Avrupa ülkelerinin mücadele ettiği enflasyon oranları Türkiye'nin oldukça altında seyrediyor. İngiltere'de son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 10.1 olarak ölçülürken, Euro Bölgesi'nde de rekor kıran oran aynı dönem yüzde 8.9'u gördü.

Rekor seviyeye ulaşan enflasyonla mücadele eden Türkler, savaş nedeniyle Avrupa'nın en yüksek enflasyon oranlarından biri olan yüzde 15.9 enflasyona sahip Rusya'yı ve yüzde 16.4'le enflasyona sahip saldırıların odağındaki Ukrayna'yı katlarken, savaşın ağır etkilediği Baltık ülkelerinde dahi enflasyon yüzde 20 seviyelerinde kaldı. Örneğin, Estonya yüzde 22.7, Litvanya yüzde 20.8 ve Letonya yüzde 21 enflasyonla karşı karşıya.