Akaryakıt sektörüne akreditasyon şoku: Pek çok işletme kapanma tehlikesi altında

Akaryakıt dağıtımı için kurulan otomasyon sistemleri konusunda yalnızca EPDK tarafından akredite edilen firmaların yetkilendirilmesi bazı dağıtım firmalarını zor durumda bıraktı. EPDK tarafından yetkilendirilen firma sayısının azlığı nedeniyle akaryakıt dağıtım şirketleri otomasyon konusunda çalışacak firma bulmakta zorlanıyor. Dağıtım şirketlerindeki sorun istasyonları da etkiliyor.

Sozcu.com.tr

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Akaryakıt dağıtımında genel iş akışının kontrol ve idaresini sağlayan entegre sistem olan otomasyon sistemleri konusunda yalnızca EPDK tarafından akredite edilen firmaların yetkilendirilmesi bazı istasyonları zor durumda bıraktı. Aynı zamanda yakıtların EPDK tarafından izlenmesi ve kayıt altına alınmasını da sağlayan otomasyon sistemleri konusunda 1 Ocak’tan yalnızca akredite firmaların faaliyet yürütmeye başlaması nedeniyle bu firmaların talebe yetişemediği bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan kanuni düzenlemelerle yetki belgesi bulunmayan otomasyon firmalarının piyasada faaliyetlerde bulunmaları engellendi. Karar 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlüğe girdi. Karara göre mevzuata aykırı faaliyette bulunan otomasyon firmalarının bu tarihten sonra idari para cezası ile cezalandırılacağı belirtildi.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda 2021 yılının nisan ayında yapılan değişikliğe göre, dağıtıcı lisansı sahibinin yalnızca EPDK tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile denetim sistemini kurup uygulaması öngörüldü. Kanunun ilgili maddesinde denetim sistemini kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerin ise EPDK tarafından tarafından belirleneceği bildirildi.

DAĞITIM FİRMALARI ZORDA

Ancak EPDK’nın akredite firmaları yakın zamanda açıklaması ve akredite firmaların talebe yetişememesi akaryakıt dağıtım şirketlerini zor durumda bıraktı. Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren pek çok akaryakıt dağıtım şirketinin çalışacak yetkili firma bulmakta zorlandığı öğrenildi. Piyasada az sayıda yetkili firma olduğu için akredite otomasyon firmalarının Türkiye’deki dağıtım firmalarının yüküne yetişemediği ve çeşitli gerekçelerle bu şirketleri geri çevirdiği bildirildi.

Konu ile ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren akaryakıt sektörü kaynakları, piyasada akredite edilen 5 firma olduğu ve birinin devlete çalıştığı için yalnızca 4’ünün akaryakıt dağıtım şirketlerine hizmet verdiği bilgisini aktardı.

YALNIZCA 5 FİRMA VAR

Otomasyon firmalarının uzun zamandır çalıştığını belirten kaynaklar, EPDK’nın yaklaşık bir hafta-on gün içinde akreditasyon işlemlerini tamamladığını ve şuan piyasada yalnızca 5 firma olduğunu belirtti.

Özel dağıtım şirketlerine hizmet veren 4 şirket var. Bu şirketlerden bir tanesi 1 ay önce, geri kalanlar ise bir kaç hafta önce akredite edildi. Şu an için iş yükü olarak bu firmalar mevcut sistemdeki bütün dağıtım şirketi ve bayilere hizmet veremeyecek durumda.

‘ÇALIŞANLAR DAHİL HERKES MAĞDUR OLACAK’

Sektörün sürenin uzatılması yönünde beklentisi olduğunu aktaran bir kaynak, akaryakıt istasyonlarının kapanması halinde pek çok kişinin mağdur olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu firmalara gidildiğinde kimisi, ‘iş yükünden dolayı alamıyoruz’, kimisi, ‘hemen sözleşme imzalayıp işe başlayamıyoruz’ diyor. Dolayısıyla bir maddi imkansızlık söz konusu. Böyle bir durumda da istasyonların ve dağıtım şirketlerinin lisansının iptali veya askıya alınması gündeme gelecek. Bu durumda istasyonların kapanması, orada çalışanların mağdur olması gibi bir çok sorun gündeme gelebilir. Sürenin uzatılması gerekiyor.”