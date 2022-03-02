Akaryakıta büyük zam geldi, sürücüler isyan etti: Artık milletin beli kırıldı…

Bu geceden itibaren benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı 17 lirayı geçmiş oldu. Bu durumun da iğneden ipliğe her şeye yansıyacağı düşünülüyor. Sürücüler de bu zam fırtınasından nasibini almış durumda. Öyle ki birçoğu artık zorunda kalmadıkça arabasını trafiğe çıkartmadığını söylüyor. Kontak çalıştırmaya çekinen sürücüler, "Artık milletin beli kırıldı. Mahvolduk kardeşim, mahvolduk" sözleriyle dert yanıyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batılı ülkelerinin sert yaptırımları, petrolle birlikte akaryakıt fiyatlarını da artırıyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ 17 LİRAYI AŞTI

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Zam sonrası litre fiyatı motorinde İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükseldi.

İSYAN ETTİREN ZAMLAR

Akaryakıta gelen zam, aynı zamanda iğneden ipliğe her şeyin fiyatının da artması anlamını taşıyor. Çünkü sebzeden meyveye, giyimden ticari mallara kadar her şeyin nakliye fiyatı artıyor. Bu durum hem nakliyecileri, hem esnafı hem de tüketicileri isyan ettiriyor.

Sürücüler de zam fırtınasından nasibini alıyor. Çünkü ortalama bir aracın deposu neredeyse 1000 liraya doluyor. Sürücüler de çareyi trafikten kaçmakta buluyor. Ancak işi gereği aracını kullanmaya devam etmek zorunda olanlar da var…

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Esenler’de trafikteki sürücülere mikrofon uzattı, “Akaryakıt zamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütçenizi nasıl etkiledi? Eski sıklıkla trafiğe çıkabiliyor musunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“‘ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN’ DİYE DİYE GİDİYORUZ”

Fikret Önder: “Alıştık artık. Çok eski padişahlık dönemine ait bir anektod vardı, o da şimdi yavaş yavaş gerçek oldu. Padişahın canı sıkılıyormuş, köprünün başına birisini koymuş. Demiş ki, ‘gelenden geçenden 1 akçe alın.’ Bakmış zaman geçtikçe kimseden ses seda çıkmıyor, demiş, ‘bir de köprünün çıkışına birini koyun.’ Belli bir zaman sonra ondan da ses çıkmayınca millet toplanmış sarayın önüne, demiş ki, ‘padişahım bu böyle olmuyor. Bir de ortaya bir adam koyun da bir de ortadan geçerken para verelim.’ Bizimkisi de o hesap oldu şimdi. ‘Allah sonumuzu hayır etsin’ diye diye gidiyoruz.”

“ARTIK MİLLETİN BELİ KIRILDI”

Rıfat Aybakan: “Artık milletin beli kırıldı. Yakıta para yetiştiremiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bütçemizi etkilememi mümkün mü? Etkiliyor tabi. Artık trafğie çıkmaya korkuyoruz, eskisi gibi çıkamıyoruz. Yakıtın hesabını yapıyoruz.

“NEREYE KADAR BÖYLE DEVAM EDECEK?”

Ercan Yamaç: “Yarın öbür gün arabaları satacağız, bisikletle eve gidip geleceğiz artık. Bu zamlar bütçemizi çok etkiledi. 100 liraya aldığım yakıtı şu anda 300 liraya alıyorum. Nereye kadar böyle devam edecek?”

“MAHVOLDUK”

Murat bey: “Çok iyi bir şey, gelsin! İnşallah 50 lira olur da biz de kurtuluruz trafikten… Mahvolduk kardeşim, mahvolduk.”

“ÖNCEDEN 50 LİRALIK BENZİNLE GİTTİĞİM YERE ŞİMDİ 200 LİRAYLA GİDİYORUM”

Mustafa bey: “Hiçbir şey söyleyemiyorum ben artık, hiçbir şey söyleyemiyorum… Beykoz’dan Esenler’e 200 liralık yakıtla geliyoruz. Önceden 50 liralık yakıtla geliyorduk. Şimdi hiçbir şey yapamıyoruz.”

“MECBUR OLMADIĞIMIZ SÜRECE ARACA BİNMİYORUZ”

İlhan Küçük: “Zorlanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Bu zamlar bütçemizi baya etkiliyor. Mecbur olmadığımız sürece binemiyoruz araçlara.”

“ARACIM EVİN ÖNÜNDE DURUYOR”

Özkan Azak: “Herkes şikayetçi. Bu sorun bir an önce çözümeli. Bu zamlar bütçemizi illaki etkiliyor. Kendi aracım evin önünde duruyor… Hiç çıkartamıyorum trafiğe.”

“ZAMLAR BAŞLADIĞINDAN BERİ DURUM BÖYLE”

Nihat Altın: “Valla bütçemiz etkileniyor ama iş için mecbur kullanmak zorundayız. Kendi aracımı kullanamıyorum. Bu şirketin aracı, kendi arabamı kullanmıyorum işe giderken. Zamlar başladığından beri durum böyle.”

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