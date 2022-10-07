Almanya’da yüksek enflasyon perakende satışları düşürdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 düştü.

Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 azalış kaydetti. Piyasalarda reel perakende satışlara ilişkin beklenti yüzde 1,1 düşüş olması yönündeydi.

Düşüşte, tüketicilerin yüksek enflasyon karşısında satın alma talebinin az olmasının etkili olduğu belirtildi.

GIDA SATIŞLARI 2017’DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Alman İstatistik Ofisi, ağustosta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin düşük olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar aylık yüzde 1,7 ve Ağustos 2021’ye göre de reel olarak yüzde 3,1 düştü.

Gıda perakendeciliğinde satışlar, ağustosta Ocak 2017’den beri en düşük seviyeye geriledi.

İnternet ve posta yolu ile siparişler, reel olarak aylık bazda yüzde 7 ve mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışları da yüzde 1,1 düştü. Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) reel satışlarında da yüzde 0,5 gerileme görüldü.

Almanya’da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10’a çıkarak 1951’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor. (AA)

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