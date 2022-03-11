Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 11 Mart Cuma günü 1.985 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 954 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.429 TL.

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Altın fiyatları, ABD Hazine tahvillerinin getirisinin TÜFE verilerinin ardından yükselerek güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasının ardından geriledi, ancak Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede ilerleme sağlanamasının ardından ikinci haftayı da artıda kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 düşerek 1,990.70 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 946 TL, satış 954 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 900 TL. Fiyatlarda 54 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 11 Mart 2022 Cuma günü 9.529 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.546 TL, satış 1.577 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.487 TL. Fiyatlarda 90 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.365 TL, satış 6.429 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.060 TL. Fiyatlarda 369 yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.094 TL, satış 3.157 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.975 TL. Fiyatlarda 182 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.251 TL, satış 6.314 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.950 TL. Fiyatlarda 184 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.237 TL, satış 6.300 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.937 TL. Fiyatlarda 363 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Mart 2022 altın yorumları: Gram/Altın dün tepki hareketleri etkili oldu ve %1.5 oranında yükseliş ile 953.67TL'den gün tamamlandı. Dün etkili olan tepki hareketi sonrasında saatlik grafiklerde teknik göstergelerde yaşanan bozulma gevşeme eğiliminin devam edebileceği gösteriyor. Yükseliş kanal desteği konumunda olan 930TL seviyesi kısa vadeli hareketlerde ilk kritik nokta olarak takip edilebilir. Bu desteğinin kırılması geri çekilmeyi hızlandıracaktır.

890 ve 865 TL seviyeleri alt destek konumunda olacaktır. 962 seviyesi ise gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak takip edilebilir.