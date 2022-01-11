Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 11 Ocak 2022 Salı günü 1.809 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 803 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.404 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcılar Aralık ayı enflasyon verilerini beklerken ve faiz

artırımlarının öngörülenden erken gerçekleşeceği beklentileri kuvvetlenirken zayıflayan dolar ve tahvil getirilerindeki hafif gerilemeden destek bularak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artarak 1,806.00 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.3 artarak 1,80490 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 796 TL, satış 803 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 784 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 11 Aralık 2022 Salı günü 8.011 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1300 TL, satış 1327 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1296 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.351, satış 5.404 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.282. 122 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.600 TL, satış 2.653 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.593 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.254 TL, satış 5.307 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.186 TL. 121 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.243, satış 5.296 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.174 TL. 122 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Ocak 2022 altın yorumları: Gram altında dün 786TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD'de açıklanacak TDI veri seti önemli olacak. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir.

Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody's Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.