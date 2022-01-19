Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1.814 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 789 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.324 TL.

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Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil getirilerinin Fed’in faizleri sert şekilde artırması ihtimaliyle iki yılın zirvesine çıkarak altına olan talebi düşürmesiyle, geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,805 dolar ile bir haftanın dip seviyesine geriledikten sonra bugün %0.1 düşüşle 1,812.27 dolarda bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 782 TL, satış 789 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 777 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 19 Ocak Çarşamba günü 7.900 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.280 TL, satış 1.306 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.283 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.271 TL, satış 5.324 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.231 TL. 93 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.561 TL, satış 2.613 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.567 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.178 TL, satış 5.230 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.135 TL. 95 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.168 TL, satış 5.220 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.124 TL. 96 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 19 OCAK 2021

Ekonomi uzmanlarının 19 Ocak 2021 altın yorumları: Son günlerde dar bantta dalgalı bir seyir izleyen Gram Altın günü %0.34 oranında hafif yükseliş ile 789.07 TL seviyesinden tamamladı.

Teknik göstergeler zayıflama görülürken, kısa vadeli hareketlerde 795TL ilk direnç geçerliliğini koruyor. Teknik göstergelerdeki zayıflama 795Tl seviyesinin aşılma olasılığını azaltırken, 786 ile 775TL seviyeleri ise kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.

795TL direncin aşılabilmesi halinde 839 ile 908 TL seviyelerini kısa vadeli üst dirençler olarak verebiliriz.