Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 8 Mart 2022 Salı günü 2.016 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 940 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.328 TL.

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Altın fiyatları, doların son ayların zirvesi yakınında seyrini devam ettirmesiyle 2,000 doların altına gerilerken, paladyum dün rekor kırdıktan sonra soluklanırken Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların durdurulması için yürütülen müzakerelerde sınırlı ilerleme sağlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.5 düşerek 1,987.86 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşerek 1,992.90 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 932 TL, satış 940 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 869 TL. 71 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Mart 2022 Salı günü 9.101 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.522 TL, satış 1.553 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.437 TL. 116 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.265, satış 6.328 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.855. 473 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.043 TL, satış 3.105 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.874 TL. 231 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.139 TL, satış 6.201 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.748 TL. 453 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.126, satış 6.188 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.735 TL. 453 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Mart 2022 altın yorumları: Gram/Altın haftanın ilk gününde pozitif bir seyir izlerken, %2.60 oranında değer kazanımı ile 923.61TL'den gün tamamlandı. Altın fiyatlarında yükseliş trendi gücünü koruyor. Teknik göstergelerin günlük ve saatlik grafiklerde pozitif yönde hareket ediyor olması hareketin devamı destekliyor

925TL seviyesi ara direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise 950 ile 996TL seviyelerini kısa vadeli üst direnç noktaları olarak verebiliriz.