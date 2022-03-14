Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1.973 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 942 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.338 TL

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Cuma günü kar satışları etkisi ile gün içinde 926 TL seviyesine kadar geri çekilen gram altın sonrasında etkili olan tepki hareketi ile toparlandı ve 940.65 TL seviyesinden günü tamamladı. Kısa vadeli göstergelerin zayıflıyor olması ve saatlik grafiklerde İkili zirve görünümün oluşması 930TL desteğinin önemini artırıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 934 TL, satış 942. Geçen hafta gram altının satış değeri 923 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Mart 2022 Pazartesi günü 9.428 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.526 TL, satış 1.557 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.526 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.274 TL, satış 6.338 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.219 TL. 119 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.050 TL, satış 3.112 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.052 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.168 TL, satış 6.230 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.105 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.148 TL, satış 6.210 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.092 TL. 118 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında geçtiğimiz hafta zirvelerin bir önceki günün zirvesi altında oluşacak şekilde yükselişlerin gerçekleştiğini gördük. Bu haftaya daha sakin başlıyoruz veri akışı açısından. Rusya-Ukrayna arasında görüşmelerin 4. turu bugün gerçekleşecek.

Bu nedenle ons altında ve kurda aşağı yönlü hareketlerin sınırlı da olsa devamı beklenebilir. 950TL seviyesine doğru yükselişlerin gün içi kar al için kullanılabileceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 945 ve 955 TL seviyesi direnç, 935 TL ve 920 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.