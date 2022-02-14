Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü 1.851 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 804 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.413 TL

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Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL'nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, yeni haftaya 805 TL seviyesinde başladı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 797 TL, satış 804 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 796 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü 8.080 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.302 TL, satış 1.328 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.315 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.359 TL, satış 5.413 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.359 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.605 TL, satış 2.658 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.630 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.263 TL, satış 5.316 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.261 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.251 TL, satış 5.304 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.250 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Şubat 2022 altın yorumları: Gram Altında uzun zaman sonra 800TL üzerinde kalıcılık yaşandığını görüyoruz. Özellikle risk algısında küresel anlamda jeopolitik nedenlerle bozulmalar yaşansa da kur tarafında yatay hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ons altın Rusya-Ukrayna gerginliği ile 30-35$ yükseliş gerçekleştirmesi sonrası bu kalıcılığın gerçekleştiğini görüyoruz.

Bugün tansiyon sınırlı olsa da düşebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 810 ve 820 TL seviyesi direnç, 800 TL ve 790 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.